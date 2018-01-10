В Тирасполе двое подростков задержаны за грабёж

Инцидент произошел 7 января во второй половине дня на одной из городских улиц.

Малолетние злоумышленники подкараулили незнакомого прохожего и обратились к нему с просьбой “дать закурить”. Мужчина выполнил просьбу, однако это ожидаемо не удовлетворило подростков, и они напали на жертву.

Несовершеннолетние избили мужчину, отобрали рюкзак и сбежали. Однако спустя два дня оба они были задержаны милицией.

– По факту грабежа УСК г. Тирасполь возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества изъята, – сообщили в МВД Приднестровья.

Двум приятелям 15 и 16 лет предстоит провести ближайшие трое суток в изоляторе временного содержания.