В Тирасполе двое нетрезвых хулиганов позарились на цветочные вазоны

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В Тирасполе задержали двух молодых людей по подозрению в краже вазонов с петуниями с декоративных стоек, установленных на одной из городских улиц.

24 мая на горячую линию УВД г. Тирасполь обратились бдительные граждане, которые сообщили, что видели в городе подозрительных молодых людей с вазонами. С помощью системы видеонаблюдения и в результате комплекса проведённых оперативных мероприятий были установлены личности и местонахождение подозреваемых. В момент задержания при них были обнаружены два похищенных вазона, пишет mvdpmr.org.

Молодые люди, одному из которых 21 год, а другому 18 лет, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, когда совершали хищение. Задержанные не до конца осознавали последствия своего поступка, пишет источник.

По факту хищения проводится проверка.