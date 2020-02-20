В Тирасполе двое несовершеннолетних хулиганов напали на соседа по общежитию

В Тирасполе двое несовершеннолетних хулиганов напали на соседа по общежитию

Конфликт произошёл 18 февраля в одном из общежитий в Тирасполе. Двое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали ссору с тираспольчанином 26 лет.

Молодым людям не хватило места на лестничной площадке, чтоб спокойно разойтись. Потасовка переместилась во двор, где началась драка, пишет mvdpmr.org. Один из нападавших ударил потерпевшего кастетом по голове.

Как выяснилось, молодые люди снимали комнату в общежитии. По факту хулиганских действий проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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