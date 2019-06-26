В Тирасполе двое мужчин избили и ограбили женщину: их задержали через 10 минут после преступления

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63-летняя женщина подверглась нападению двух мужчин, которые избили её и вырвали сумку из рук. Инцидент произошёл в Тирасполе.

Как только потерпевшая добралась до телефона, она сразу сообщила о грабеже в милицию. Несмотря на стресс, женщина подробно описала приметы подозреваемых. Оперативный дежурный ориентировал весь личный состав столичного гарнизона, и уже через 10 минут в соседних дворах патрульный экипаж Управления вневедомственной охраны обнаружил и задержал подозреваемых, сообщает mvdpmr.org.

Следственно-оперативная группа изъяла сумку недалеко от места происшествия. Грабители взяли только деньги – 310 приднестровских рублей. Эта же сумма была обнаружена в ходе личного досмотра одного из задержанных, который, как и подельник, вначале полностью отрицал свою причастность к совершению преступления.

Подозреваемые – тираспольчане в возрасте 24 и 32 лет. Один из них ранее неоднократно судим. Они пояснили, что находились в состоянии опьянения, когда решили таким образом заработать. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.