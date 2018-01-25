29

В Тирасполе два брата угнали микроавтобус с фруктами и утопили его

В Тирасполе два брата угнали микроавтобус с фруктами и утопили его

Оба злоумышленника ранее уже были судимы.

Инцидент произошел накануне в селе Суклея Тираспольского района. 56-летний местный житель обратился в правоохранительные органы с жалобой о том, что у него угнали микроавтобус марки Mercedes, груженный ящиками с фруктами.

В результате следственных мероприятий транспортное средство нашли утопленным в реке Днестр. О находке полицейским сообщили местные рыбаки.

Несмотря на непогоду, микроавтобус все же удалось вытащить из воды. Вскоре были пойманы и сами злоумышленники. Ими оказались двое ранее судимых братьев 17 и 24 лет, проживающих в этом же селе.

За содеянное обоим грозит уголовное наказание.

Ранее «разувшие» машину автомобильные воры в Гагаузии не сумели избежать наказания.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md