В Тирасполе домушник ограбил квартиру через окно

29-летнего тираспольчанина задержали, он уже сознался в совершении кражи.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в чужое жильё, расположенное на первом этаже, ранее судимый гражданин проник через незапертое окно в ноябре прошлого года. Злоумышленник похитил мужскую кожаную сумку, в которой находились личные документы, планшет фирмы Lenovo, кредитные карты и 200 рублей наличными. Деньги преступник потратил, а мобильное электронное устройство оставил в своём пользовании.

– Несмотря на то, что вор удалил всю информацию, которая хранилась в памяти, планшет опознали по серийному номеру. Гаджет вскоре вернут законному владельцу. Однако паспорт и документы на машину 33-летнему потерпевшему предстоит восстанавливать. От них «домушник» сразу избавился, – сообщает источник.

За кражу, совершённую с незаконным проникновением в чужое жильё, подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.