В Тирасполе до 5 октября закрыт проезд по одному из переулков

В Тирасполе до 5 октября закрыт проезд по одному из переулков

В Тирасполе до 5 октября полностью перекрыто движение транспорта по переулку Свердлова на участке от Театральной площади до улицы Полецкого. Это связано с проведением работ по ремонту дорожного полотна.

Таким образом, тупиковыми стали улица 25 Октября в районе драмтеатра, улица Свердлова в районе ПГУ и переулка Труда, передаёт novostipmr.com.

Маршруты общественного электротранспорта №№ 2, 19, 19а изменены и следуют в сторону микрорайона Октябрьского по улицам Ленина и Карла Либкнехта. Соответственно, изменена схема движения маршрутных такси. Места перекрытий обозначены соответствующими дорожными знаками.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md