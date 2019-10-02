В Тирасполе до 5 октября закрыт проезд по одному из переулков

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В Тирасполе до 5 октября полностью перекрыто движение транспорта по переулку Свердлова на участке от Театральной площади до улицы Полецкого. Это связано с проведением работ по ремонту дорожного полотна.

Таким образом, тупиковыми стали улица 25 Октября в районе драмтеатра, улица Свердлова в районе ПГУ и переулка Труда, передаёт novostipmr.com.

Маршруты общественного электротранспорта №№ 2, 19, 19а изменены и следуют в сторону микрорайона Октябрьского по улицам Ленина и Карла Либкнехта. Соответственно, изменена схема движения маршрутных такси. Места перекрытий обозначены соответствующими дорожными знаками.