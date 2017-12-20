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В Тирасполе был сбит пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте (ФОТО)

В Тирасполе был сбит пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте (ФОТО)

22-летний молодой человек хотел быстрее попасть домой.

Наезд на пешехода произошел неподалеку от дома пострадавшего около 7 часов вечера. Молодой человек решил пересечь дорогу в неположенном месте, к тому же бегом. Однако он не убедился в безопасности маневра и был сбит автомобилем марки Ford под управлением 33-летнего жителя села Парканы.

– В результате он получил телесные повреждения в виде перелома правой руки и ссадин. Лечится амбулаторно, – рассказали в МВД Приднестровья.

По факту ДТП проводится проверка.

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