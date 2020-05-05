В Тирасполе автомобилист сбил женщину на велосипеде и скрылся с места аварии

0

Серьёзное ДТП произошло накануне в Тирасполе. Мужчина за рулём Mitsubishi совершил наезд на велосипедиста – 36-летнюю тираспольчанку.

Женщина двигалась по краю проезжей части дороги в попутном направлении. После ДТП нарушитель покинул место происшествия, пишет mvdpmr.org.

Вскоре его местонахождение было установлено. Несмотря на большой водительский стаж, мужчина не учёл габариты своего автомобиля.

Женщина, ехавшая на велосипеде, серьёзно не пострадала. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

Водитель был привлечён к административной ответственности за то, что покинул место ДТП. По факту случившегося проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.