В Тирасполе автомобилист сбил 16-летнюю девочку и протащил её по асфальту около 20 метров (ФОТО)

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Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе по улице К. Либкнехта, когда, возвращаясь из супермаркета «Шериф» с покупками, 16-летняя девушка переходила дорогу.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, когда девочка была на середине пути, на неё совершил наезд автомобиль INFINITI. Несовершеннолетняя буквально оказалась под машиной. Внедорожник протянул школьницу по проезжей части около 20 метров. Остановился водитель уже после того, как услышал крики очевидцев произошедшего. Прохожие помогли извлечь девушку из-под колёс иномарки, сообщили в милицию и вызвали скорую помощь.

За рулём INFINITI находился 53-летний мужчина. С его слов, он не увидел пешехода. Потому так долго продолжал движение, не замечая, что под его автомобилем находится человек. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в ГУ «РКБ». Предположительно с травмами головы и нижней конечности её госпитализировали в отделение реанимации.

По факту ДТП ведётся разбирательство.