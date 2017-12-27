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В Тирасполе автомобиль сбил пешехода: мужчина в реанимации (ФОТО)

В Тирасполе автомобиль сбил пешехода: мужчина в реанимации (ФОТО)

ДТП произошло во вторник, 26 декабря, в 14.10.

Автомобиль марки Audi под управлением 31-летнего жителя Тирасполя при повороте на достаточно высокой скорости не пропустил пешехода, вследствие чего совершил наезд на него.

– Пострадавшего с места происшествия увезла скорая помощь. 34-летний мужчина госпитализирован в реанимационное отделение РКБ с множественными травмами, – сообщили в МВД Приднестровья.

По факту ДТП проводится проверка, водитель направлен на медицинское освидетельствование.

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