В Тирасполе автомобиль наехал на семью с годовалым ребенком

В результате дорожного происшествия малыш получил травмы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, авария произошла в Тирасполе на пересечении улиц Шевченко и Суворова. Водитель автомашины Mazda не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом Mercedes. От удара данный автомобиль продвинулся вперёд и совершил наезд на супругов, которые переходили проезжую часть с годовалым малышом.

Взрослые не пострадали. Ребёнок после оказания неотложной помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются.