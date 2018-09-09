В Тирасполе автомобиль наехал на семью с годовалым ребенком

В Тирасполе автомобиль наехал на семью с годовалым ребенком

В результате дорожного происшествия малыш получил травмы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, авария произошла в Тирасполе на пересечении улиц Шевченко и Суворова. Водитель автомашины Mazda не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом Mercedes. От удара данный автомобиль продвинулся вперёд и совершил наезд на супругов, которые переходили проезжую часть с годовалым малышом.

Взрослые не пострадали. Ребёнок после оказания неотложной помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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