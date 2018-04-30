В Тирасполе 9-летний ребенок украл велосипед у своего приятеля

В Тирасполе 9-летний ребенок украл велосипед у своего приятеля

Велосипед «Азимут» был похищен днём из подсобного помещения в многоквартирном доме на улице Федько. Сумма ущерба составила 1300 рублей ПМР. Хозяин транспортного средства обратился в милицию.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в течение нескольких часов милиционеры установили личность подозреваемого. Им оказался 9-летний тираспольчанин, состоящий на учёте в ИДН. Как выяснилось, он был знаком с заявителем. С разрешения хозяина периодически брал велосипед покататься.

Придя в воскресенье, подросток не застал никого дома. Он знал, где хранится двухколёсный транспорт. Сорвав замок на двери кладовой, забрал чужое имущество.

С подростком проведена профилактическая беседа. Его родители будут привлечены к административной ответственности. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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