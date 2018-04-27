В Тирасполе 2-летний малыш, оставшись без присмотра, выпал из окна четвертого этажа

В Тирасполе 2-летний малыш, оставшись без присмотра, выпал из окна четвертого этажа

Ребёнок чудом остался в живых и попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как сообщает МВД Приднестровья, трагедия случилась вчера на улице Старого. Мальчик находился дома под присмотром отца и старшей сестры. В какой-то момент старшие отвлеклись, а ребёнок забрался на подоконник, где было открыто окно. Облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала его веса, ребёнок упал с 4-го этажа.

Малыша госпитализировали в Центр матери и ребёнка с диагнозом “Закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы, закрытый перелом левой бедренной кости”. Врачи провели ребёнку операцию по стабилизации перелома бедра, после которой он пришёл в сознание. На данный момент пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

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