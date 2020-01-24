В Терновке застолье родственников закончилось дракой и госпитализацией

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23 января с тяжёлыми травмами в реанимацию был доставлен житель села Терновка. О пациенте врачи сообщили в дежурную часть.

В дом 30-летнего мужчины в Терновку прибыла следственно-оперативная группа. Со слов 52-летнего владельца жилища, пострадавший приходится ему крестником и был у него в гостях. Во время застолья между мужчинами завязался неприятный разговор, после чего началась драка, пишет mvdpmr.org. Хозяин не отрицает, что наносил удары своему гостю.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.