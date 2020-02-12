В “Termoelectrica” запустили короткий номер связи для удобства потребителей

0

Предприятие “Termoelectrica” объявило сегодня о модернизации своих платформ связи. Для лучшего взаимодействия с потребителями теперь доступен единый контактный номер службы call-center – 1300.

Как сообщает moldpres.md со ссылкой на пресс-службу предприятия, по короткому номеру 1300 жители столицы получат доступ к тому же спектру услуг и операций, которые были доступны до сих пор по номеру 022 447 447.

Служба работает через автоматизированное приложение, доступное на молдавском и русском языках, которое разделяет информацию по нескольким областям, в зависимости от потребностей потребителя. В то же время для дальнейших консультаций все пользователи могут связаться с оператором.

Параллельно с номером 1300 также работает номер 022 447 447 и номер Viber: 069-444-144 для сообщения о технических проблемах.