В теоретическом лицее в Бессарабке будет реализован проект по энергоэффективности

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В теоретическом лицее имени Матея Басараба в городе Бессарабка будет реализован проект по энергоэффективности, который позволит отремонтировать тепловые сети и электрическую систему в школе. Председатель Бессарабского района Петр Пушкарь, представляющий ПСРМ, подписал Акт о получении технической документации в целях реализации регионального проекта по энергоэффективности в общественных зданиях.

Как заявил председатель района, на настоящем этапе производится выбор компании, которая будет осуществлять необходимые ремонтные работы.

– После подписания этого документа мы можем объявить тендер на отбор компании, которая будет реализовывать проект по энергоэффективности в теоретическом лицее имени Матея Басараба городе Бессарабка, – отметил Петр Пушкарь.

Инвестиции в сферу энергоэффективности обеспечат более качественную и комфортную среду обучения для учащихся и учителей. В то же время, когда этот проект будет реализован, он сэкономит деньги на счетах за отопление и электричество.

– В рамках этого проекта будут отремонтированы система отопления и электроснабжение в лицее. Также будет обновлена школьная столовая и отремонтирована крыша учреждения, – подчеркнул Петр Пушкарь.

Как отметил председатель Бессарабского района, на реализацию этого проекта будет выделено более 19,9 миллионов леев. Теоретический лицей имени Матея Басараба является единственным общеобразовательным учебным заведением с преподаванием на молдавском языке в районном центре Бессарабка. В этом лицее обучаются более 230 учеников.