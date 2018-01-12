В Теленештах знакомство парня и несовершеннолетней в «Одноклассниках» закончилось беременностью

Подросток и молодой человек встречались на протяжении года.

15-летняя жительница села Негурень Теленештского района и 18-летний парень из соседнего села познакомились в социальной сети «Одноклассники». Тогда обоим было по 14 и 17 лет. Приятная онлайн-беседа плавно перетекла в реальные встречи. Проигнорировав возраст, молодые люди перешли на следующий этап отношений. Как следствие, несовершеннолетняя забеременела.

Узнала подросток об этом, обратившись к семейному врачу. Медик поставила в известность полицию о случившемся, которая в свою очередь вызвала родителей несовершеннолетней, находящихся на заработках за границей. Отец 15-летней девушки подал жалобу на возможного зятя, сообщает deschide.md.

Примар коммуны Негурень сообщил, что несовершеннолетняя происходит из социально уязвимой семьи, в которой есть еще трое детей. По его словам, семьи девушки и молодого человека знали об их взаимоотношениях, однако не волновались за последствия.

– Родители оставили детей на попечение соседей, однако те, не выдержав их поведения, отправили их домой. Они не очень ходили в школу, каждый день у их калитки стояли учителя. Мы в примэрии знали о взаимоотношениях девочки и парня. Про это знало все село, включая родственников, – уточнил Григорий Мунтяну.

По словам главы населенного пункта, молодой человек также происходит из не очень благополучной семьи. Мунтяну добавил, что несовершеннолетняя не намерена прерывать беременность.

Ранее стало известно, что “похищенная” 17-летняя девушка из Теленешт давно состояла в сексуальных отношениях с “похитителем”.