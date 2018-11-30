В Теленештах пропала 16-летняя девушка: полиция и родители ищут её уже третью неделю

Несовершеннолетняя жительница села Мындрешть Теленештского района ушла из дома 3 недели назад и до сих пор не вернулась. Родители и полиция ищут без вести пропавшую.

Девушка вышла из дома 9 ноября в неизвестном направлении и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно, пишет unimedia.info. По словам полиции, подобный инцидент уже бывал ранее. Мама несовершеннолетней обратилась к органам правопорядка 28 ноября.

Приметы пропавшей: рост 1,65 м, среднее телосложение, волосы светлого цвета. В день исчезновения была одета в голубой свитер с изображением медведя, синие брюки, серую шапку и чёрные ботинки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей девушке, полиция просит звонить по номеру 068439124 или сообщать в Службу 112.