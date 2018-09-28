В Теленештах при пожаре в доме частично сгорели две квартиры (ФОТО)

Возгорание произошло накануне, 27 сентября.

Как сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул в двухэтажном доме. Огнем оказались охвачены две квартиры, а подвал был окутан дымом.

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание. Более того, они успешно вынесли из одной квартиры 6 баллонов с газом, угрожавших взорваться в любой момент.

В результате пожара никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.