В Теленештах при пожаре в доме частично сгорели две квартиры (ФОТО)

В Теленештах при пожаре в доме частично сгорели две квартиры (ФОТО)

Возгорание произошло накануне, 27 сентября.

Как сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул в двухэтажном доме. Огнем оказались охвачены две квартиры, а подвал был окутан дымом.

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание. Более того, они успешно вынесли из одной квартиры 6 баллонов с газом, угрожавших взорваться в любой момент.

В результате пожара никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

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