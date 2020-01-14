В Теленештах пешехода сбили сразу два автомобиля (ФОТО)

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Трагедия произошла вечером 12 января возле села Ратуш Теленештского района. 41-летний мужчина, которого сбили, шёл по проезжей части.

Потерпевшего сперва зацепил зеркалом заднего вида автомобиль Ford Mondeo, за рулём которого находился 38-летний житель Сорокского района. Затем мужчину сбила машина Skoda, которая пыталась обогнать первое авто, пишет timpul.md.

От сильного удара пешеход скончался до приезда “скорой”. Тест на алкоголь показал, что оба водителя были трезвыми.

Полиция возбудила уголовное дело, ведётся разбирательство.