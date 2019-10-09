В Теленештах перевернулся микроавтобус: 17 человек госпитализированы (ФОТО)

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17 человек попали в больницу, некоторые – в тяжёлом состоянии, после того, как микроавтобус, в котором они находились, столкнулся с другим авто. Авария произошла этим утром недалеко от села Кучоая Ноуэ Теленештского района.

Пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву сообщила deschide.md, что на трассе М-5 произошло столкновение между микроавтобусом марки Mercedes и внедорожником той же марки. 17 человек, находившиеся в микроавтобусе, ехали на сбор винограда. В результате фронтального столкновения микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли 3 машины скорой помощи, а также пожарная бригада.

В ИП Теленешт сообщили, что после проведённого на месте расследования выяснилось, что аварию спровоцировал 63-летний водитель внедорожника. Мужчина совершил разворот в запрещённом месте и пересёк сплошную линию. В это время с правой стороны в него врезался микроавтобус, который перевозил людей на работу в Страшенский район.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.