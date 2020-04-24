В Теленештах невнимательный водитель сбил двухлетнего ребёнка

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Инцидент произошёл в селе Будэй Теленештского района. В больницу доставили двухлетнего ребёнка, которого сбил 29-летний водитель.

Информацию подтвердила сотрудник пресс-службы ИП Теленешт Елена Бэетрэу. По её словам, в полицию обратился очевидец, который сообщил, что автомобиль сбил малыша.

На месте происшествия было установлено, пишет cotidianul.md, что во дворе жилого дома 29-летняя женщина за рулём Mercedes Vito сдавала назад и не заметила ребёнка. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу Теленешт.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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