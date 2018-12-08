В Теленештах найдена мёртвая голая женщина со следами насильственной смерти

В Теленештах найдена мёртвая голая женщина со следами насильственной смерти

Труп 52-летней женщины был найден в селе Негурены Теленештского района сегодня утром, 8 декабря.

По словам главы Инспектората полиции Алексея Врэжитору, правоохранителей вызвали соседи погибшей, пишет deschide.md. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что женщина находилась без одежды, а на её теле были следы насильственной смерти характерные при жестоком обращении, поэтому в данном случае речь может идти о сексуальном насилии.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства, при которых погибла женщина.

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