В Теленештах мужчина 5 дней удерживал в сауне несовершеннолетнюю

46-летний подозреваемый был арестован после того, как девушке удалось бежать.

Инцидент произошел в городе Теленешты. По предварительной информации, 3 января мужчина подошел к 17-летней девушке в парке и заманил с собой разговором. Впоследствии он заставил несовершеннолетнюю быть с ним в сауне. На пятый день пленнице удалось бежать, и она обратилась в полицию, пишет deschide.md.

По словам главы Инспектората полиции Алексея Врэжиторул, по данному делу было возбуждено уголовное дело, а мужчина арестован. На данный момент врачи проверяют, не подверглась ли девушка насилию.

– Несовершеннолетняя происходит из социально уязвимой семьи, родители не контролируют детей должным образом. Возможно, это стало одной из причин произошедшего, – уточнил Врэжиторул.

Отмечается также, что задержанный ранее был судим за практически аналогичное преступление. Теперь ему грозит второй тюремный срок.