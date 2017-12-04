В Теленештах гость напал с охотничьим ножом на хозяйку дома и ее сына

Приятель сына потребовал, чтобы женщина отдала деньги, хранящиеся в доме.

Инцидент произошел в селе Хиришень Теленештского района. К сыну 50-летней местной жительницы пришел в гости знакомый. В какой-то момент молодой человек вышел покурить, а затем вернулся с охотничьим ножом и стал угрожать, требуя отдать ему все деньги, хранящие в доме, сообщает unimedia.info.

Женщина ответила, что у них ничего нет, на что гость ударил ее и нанес несколько ножевых ранений. Сын несчастной бросился на ее защиту, однако и сам получил ранения.

Злоумышленник украл украшения и мобильный телефон, после чего скрылся. К счастью, полиции удалось вскоре его схватить.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит до 18 лет лишения свободы.

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