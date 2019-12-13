В Теленештах автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу мужчину

В Теленештах автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу мужчину

Авария произошла в среду, 11 декабря, в селе Цынцэрень Теленештского района. 43-летний мужчина скончался после того, как его сбил автомобиль марки Mercedes.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пешеход переходил дорогу недалеко от «зебры». В этот момент его сбил автомобиль, за рулём которого находился 22-летний водитель. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Полицейские выяснили, что водитель не находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения, передаёт unimedia.info.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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