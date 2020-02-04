В текущем году продовольственная безопасность Молдовы будет обеспечена в полной мере

0

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в 2020 году продовольственная безопасность Республики Молдова будет обеспечена. Такое заявление сделал вчера министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

В прошлом году у нас было более 1,1 млн тонн зерновых первой группы, то есть, пшеницы, ячменя и т. д., более 2 млн тонн кукурузы. В настоящее время экспортируется свыше 520 тысяч тонн пшеницы, а для обеспечения продовольственной безопасности страны требуется около 350 тысяч тонн продовольственной пшеницы, включая семенной материал. У нас всё это есть, то же и с кормами, – заверил министр.

Как передаёт moldpres.md, Ион Пержу заявил, что “неоткуда ждать подорожаний, в настоящее время такого риска не наблюдается. В стране есть все основные продукты, в которых она нуждается”.