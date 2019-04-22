В течение минувшей недели в Гагаузии зарегистрировали около 150 правонарушений

В течение минувшей недели в Гагаузии зарегистрировали около 150 правонарушений

C 15 по 22 апреля на территории Гагаузии было зарегистрировано 143 сообщения о правонарушениях. За отчётный период было зарегистрировано: 1 угон транспортного средства, 9 краж, 4 случая хулиганства, 3 сообщения о возгорании и 1 правонарушение в сфере экономики. Помимо этого, правоохранителями были задержаны 2 преступника за хулиганство.

На дорогах Гагаузии произошло 7 ДТП, одно из которых с пострадавшим, пишет upatogagauzia.md. В результате аварий погибших нет. Основной причиной дорожных инцидентов послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта.

В результате проведённых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения было выявлено 9 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 13 нарушений ПДД.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md