В течение лета границу страны пересекли более 7 млн человек

В течение лета границу страны пересекли более 7 млн человек

В течение трёх летних месяцев государственную границу Молдовы пересекли более 7 миллионов человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост трафика составил 3%.

По данным Пограничной полиции, из общего количества зарегистрированных пересечений около 4 миллионов приходятся на молдавских граждан. Остальные совершили иностранцы.

Самый большой пассажиропоток был зарегистрирован в августе. Так, с 19 по 25 августа было зафиксировано 661 865 пересечений. Самым загруженным днём стало 18 августа, когда границу пересекли 110 500 человек.

Наиболее востребованными в летний период времени оказались пункты пропуска в Леушенах, кишинёвском аэропорту, Скулянах, Джурджулештах, Атаках, Кагуле. Кроме того, пункты пропуска, расположенные на молдавско-румынской границе, пользовались наибольшим спросом.

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