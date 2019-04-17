В течение двух недель налоговая служба будет работать в усиленном режиме

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Государственная налоговая служба будет работать в специальном режиме в течение следующих двух недель. Такое решение было принято в связи с принятием деклараций о доходах от физических лиц.

Налоговые бюро по всей стране будут также работать по субботам и воскресеньям. В рабочие дни график работы продлевается на два часа, пишет ipn.md.

В эти выходные, 20 и 21 апреля, офисы налоговой службы будут открыты для граждан с 09.00 до 15.00. На следующей неделе, с понедельника по пятницу, офисы можно будет посетить с 08.00 до 19.00.

В субботу, 27 апреля, офисы буду работать с 09.00 до 15.00, а 30 апреля – с 08.00 до 17.00. 1 мая декларации о доходах могут быть поданы с 09.00 до 15.00, а на следующий день (крайний срок подачи деклараций) – с 8.00 до 19.00.