В Тбилист задержали молдаванку, избившую своих детей и мужа

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33-летнюю гражданку Молдовы задержали в Тбилиси по обвинению в семейном насилии. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая «нанесла физические и словесные оскорбления» своему 34-летнему супругу, а также их детям в возрасте 10 и 15 лет. В МВД заявляют, что этот факт уже не первый, и насильственные действия в отношении членов семьи обвиняемой были систематическими.

В отношении гражданки Молдовы начато уголовное дело по факту семейного насилия в отношении двух или более несовершеннолетних лиц и других членов семьи. Задержанной грозит от одного до трех лет тюрьмы, передаёт apsny.ge.