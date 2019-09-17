В Тараклийском районе десятки овец погибли после обработки неизвестным препаратом

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В селе Кайраклия погибли 75 овец в одной из отар. Накануне хозяин в профилактических целях искупал овец и коз с применением неизвестного препарата. Через 15 минут у животных появились все признаки отравления.



По словам хозяина отары, он приобрел препарат в одной из кишиневских аптек, названия он не знает, а сам препарат разливали с 20-литровой канистры. Сотрудники управления по безопасности пищевых продуктов (УБПП) района Тараклия выехали на место происшествия. Они обнаружили трупы 75 животных, передаёт gagauzinfo.md.

– После вскрытия явная картина отравления – пена изо рта, окоченение, желчный пузырь увеличен, печень дряблая, желтого цвета, легкие и сердце наполнены кровью, кровоизлияние также в кишечнике, – рассказал начальник управления Иван Лисица.

По его словам, препарат разводили сами, без консультаций с ветеринарной службой. Кроме этого, животных купали в неавторизованной яме, в которой образовались щели, из-за этого повышалась концентрация препарата.

Трупы животных утилизировали в авторизированную яму Беккари, которая находится на территории населенного пункта. Обстоятельства выясняются.