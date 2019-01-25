В Тараклии загорелась квартира в многоэтажке: пострадал ребёнок (ВИДЕО)

В Тараклии загорелась квартира в многоэтажке: пострадал ребёнок (ВИДЕО)

В Тараклии пожар повредил квартиру в многоэтажном доме. В результате инцидента отравление угарным газом получила новорождённая девочка.

Как рассказала gagauzinfo.md пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, сообщение о возгорании поступило накануне днём. На место происшествия прибыли сотрудники местной пожарной части. Огонь успел уничтожить одну комнату и кухню.

В результате пожара отравление угарным газом получила маленькая девочка. Недавно появившуюся на свет малышку доставили в районную больницу города Тараклия.

Видеозапись с горящей многоэтажкой прислали очевидцы случившегося. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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