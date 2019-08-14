В Тараклии водолазы выловили из озера тело утонувшего мужчины

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Водолазы регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии выловили в озере Тараклийского района тело погибшего мужчины. О случившемся рассказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

Сообщение о случае утопления поступило на пульт дежурных 7 августа, пишет gagauzinfo.md. Согласно предварительной информации, утонул 49-летний мужчина, отдыхавший на берегу одного из водоёмов вблизи села Валя Пержей Тараклийского района.

На место происшествия приехали экипажи полиции, “скорой” и водолазы управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии. Последние искали тело погибшего на протяжении трёх дней.

Выловить утопленника удалось лишь днём 9 августа. Обстоятельства случившегося выясняются.