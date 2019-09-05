В Тараклии в конце недели пройдёт сельскохозяйственная ярмарка

0

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в субботу, 7 сентября, перед зданием государственного университета города Тараклия.

Унгенский керамический завод привезет глиняные горшки с обжигом, из Дурлешт и Яловен прибудут дубовые бочки для солений и вина, а производитель из села Пырлица будет торговать консервными продуктами – зеленым горошком и кабачковой икрой. Местные производители предложат жителям и гостям города мясо птицы, ягнятины и баранины. Свинину в этом году продавать не будут из-за многочисленных вспышек африканской чумы.

Сельхозпроизводители будут продавать зерно, кукурузу, картофель, яблоки, виноград. Птицефабрика из села Валя-Пержей привезет живых цыплят, кур и яйца. Овцеводы района предложат покупателям живых ягнят, овец и брынзу, передаёт gagauzinfo.md.

По словам начальника управления сельского хозяйства района Тараклия Ивана Топал, в этом году с ценами «играть» будет тяжело.

– В этом году почти все сельхозпроизводители убыточно сработали, и они правы, когда говорят, что не могут продавать на рынке дешевле, чем продают своим механизаторам, – подчеркнул Топал.

Он также сообщил, что по решению администрации района, ярмарка пройдет на новом месте – на площадке возле университета.