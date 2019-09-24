В Тараклии спор водителей двух микроавтобусов привёл к ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

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Рейсовый автобус, следовавший по маршруту “Кагул-Сорока”, попал в дорожно-транспортное происшествие вблизи села Балабаны Тараклийского района.

По словам очевидцев, причиной аварии стал конфликт водителей двух микроавтобусов, один из которых первым подобрал пассажиров. Пока водитель одного автобуса пошёл “разбираться”, машина, оставшаяся без присмотра, скатилась в кювет, пишет gagauzinfo.md.

– Пассажиры стали выпрыгивать, а трое из них, в том числе женщина, встали перед автобусом, чтобы притормозить его движение, – рассказал очевидец.

На место происшествия прибыли полиция и “скорая”. Нескольким пострадавшим начали оказывать первую помощь еще до приезда бригады врачей.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.