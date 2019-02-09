В Тараклии состоялась вторая за сегодня встреча президента с гражданами: зал заполнили около 500 человек (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня он уже провёл одну встречу с жителями Вулканештского района, а вторая состоялась в Тараклии.

На встречу с президентом в местный Дом культуры пришло около 500 человек, традиционно интересующихся социально-экономические проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети.

Игорь Додон рассказал жителям района о торжественном открытии Года семьи, который объявлен в Республике Молдова в 2019 году Указом Президента. В рамках Года семьи пройдёт большое количество культурных и общественных мероприятий.

– В связи с этим я поздравил две супружеские пары долгожителей (по 54 года в браке) и три многодетные семьи, в том числе семью Ковач, у которой 14 детей. Пожелал им крепкого здоровья, мира и процветания, – написал президент.

Напомним, что в Тараклийском районе компактно проживают болгары. Всего в Республике Молдова насчитывается более 52 тысяч болгар.