В Тараклии сапёры обнаружили целый арсенал боеприпасов времён ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Сапёры батальона «Дачия» обезвредили целый арсенал боеприпасов, обнаруженных вблизи города Тараклия.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, снаряды нашли рабочие, которые выполняли в том месте дренажные работы. Вскоре на место прибыла группа сапёров, возглавляемая лейтенантом Алёной Безман. В результате осмотра участка сапёры обнаружили 307 артиллерийских снарядов размером 76 мм времён Второй мировой войны.

Исследования сапёров продолжаются и сегодня. Боеприпасы будут доставлены в учебный центр бригады, где их уничтожат в условиях максимальной безопасности.

Стоит отметить, что с начала текущего года сапёры Национальной армии обезвредили 7 350 взрывоопасных объектов, обнаруженных на территории страны.