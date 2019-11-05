В Тараклии сапёры обезвредили несколько сотен взрывоопасных предметов

В Тараклии сапёры обезвредили несколько сотен взрывоопасных предметов

В октябре сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 553 взрывоопасных объекта различных типов. 530 артиллерийских снарядов обнаружены в городе Тараклия, недалеко от железной дороги.

Команда саперов бригады Dacia под руководством лейтенанта Алёны Безман доставила все взрывоопасные объекты времён ВОВ в учебный центр, где впоследствии уничтожила их в безопасных условиях, пишет tvrmoldova.md.

Всего в период с января по октябрь этого года сапёры Национальной армии обнаружили 7 586 взрывоопасных объектов по всей стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md