В Тараклии сапёры обезвредили несколько сотен взрывоопасных предметов

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В октябре сапёры Национальной армии обнаружили и обезвредили 553 взрывоопасных объекта различных типов. 530 артиллерийских снарядов обнаружены в городе Тараклия, недалеко от железной дороги.

Команда саперов бригады Dacia под руководством лейтенанта Алёны Безман доставила все взрывоопасные объекты времён ВОВ в учебный центр, где впоследствии уничтожила их в безопасных условиях, пишет tvrmoldova.md.

Всего в период с января по октябрь этого года сапёры Национальной армии обнаружили 7 586 взрывоопасных объектов по всей стране.