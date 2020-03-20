В Тараклии при невыясненных обстоятельствах погибла несовершеннолетняя

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В Тараклийском районе при невыясненных обстоятельствах погибла 15-летняя девочка. Трагедия произошла в ночь на 18 марта в одном из домов села Валя-Пержей.

На теле подростка не было обнаружено следов насильственной смерти. Старший брат обнаружил ее на полу в ванной комнате, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md.

Информацию подтвердили в инспекторате полиции Тараклии. Выяснилось, что умершая собиралась принимать ванну – были приготовлены чистые вещи и полотенце.

Возможной причиной смерти предварительно считают отравление угарным газом. Тело девочки направлено на медицинское исследование.

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