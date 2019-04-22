В Тараклии подтверждён случай бешенства у кошки

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В период с 9 по 19 апреля на территории Республики Молдова был подтверждён один случай бешенства у лисы.

Такие данные представило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. По данным ведомства, бешенство было выявлено у кошки в городе Тараклия.

Бешенство (гидрофобия) – это смертельно опасное вирусное заболевание для всех теплокровных. Заражение бешенством возможно от таких животных, как лисы, волки, крысы и др., а также и от домашних питомцев: преимущественно от собак и кошек. Заразиться может и человек. К сожалению, бешенство неизлечимо, и приводит к летальному исходу, как у животных, так и у людей.