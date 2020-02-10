В Тараклии перевернулся автомобиль: водитель попал в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшие выходные на участке трассы “Тараклия-Кагул”. Там перевернулся автомобиль компании-поставщика электричества “Premier Energy”.

Пострадал водитель, он доставлен в больницу, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md. По данным полиции, мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части, а машина перевернулась.

В автомобиле находилось двое человек, но пострадал только водитель. Его доставили в районную больницу с травмой головы.

Обстоятельства инцидента выясняются.