В Тараклии неизвестные слили масло из трансформатора и обесточили село

В Тараклии неизвестные слили масло из трансформатора и обесточили село

В селе Кайраклия Тараклийского района неизвестные слили масло из трансформатора, в результате чего он вышел из строя. Из-за этого часть населённого пункта оказалась без света почти на трое суток.

О том, что масло из трансформатора было слито, рассказал примар села, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md. Прибывшая к месту происшествия полиция зафиксировала случившееся.

По словам представителей поставщика услуг, в результате хищения масла вышел из строя трансформатор. Неполадку пообещали устранить в кратчайшие сроки.

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