В Тараклии хозяин осла понесёт наказание за жестокое обращение с животными

В Тараклии хозяин осла понесёт наказание за жестокое обращение с животными

В Тараклии правоохранительные органы занялись местным жителем, который нанёс увечья своему ослу.

В среду, 12 июня, жительница города обнаружила в поле окровавленного осла, привязанного цепью. Самостоятельно освободить животное она не смогла, пишет gagauzinfo.md.

– Я каждый день подвожу маму на работу. Замечала этого ослика, но вчера я заметила у него на морде кровь, остановилась и увидела, что его голова обвязана проволокой. Я останавливала машины и просила прохожих помочь, – рассказала очевидец.

Женщина вызвала на место полицию. При помощи плоскогубцев проволока была удалена с морды животного. Его освободили от цепи, а раны обработали.

Хозяин осла быстро нашёлся, пишет источник. За жестокое обращение с животными ему грозит штраф от 3 до 3,6 тысяч леев.

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