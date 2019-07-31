В Таможенной службе на юге страны проходят обыски: расследуется схема контрабанды сигарет (ВИДЕО)

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Сегодня, 31 июля, сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД совместно с Прокуратурой Кагула проводят обыски в штаб-квартире Таможенной службы на юге страны, в Кагуле.

По данным источников портала cotidianul.md, обыски проводятся в рамках расследования схем оборота и контрабанды сигарет в ЕС. Напомним, что после смены власти в Молдове, стала появляться информация о крупных схемах контрабанды сигарет в страны ЕС.

Ежегодно около 10 млрд контрабандах сигарет перевозятся из Республики Молдовва в государства Европейского Союза.