В Талмазе сняли карантин. На очереди – Штефан-Водэ

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Сегодня, 15 мая, в селе Талмаза Штефан-Водского района был снят карантин. На очереди – город Штефан-Водэ, где ограничения снимут в субботу, 16 мая. Это предусматривает распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 14 мая.

Напомним, что карантин в селе Талмаза был введён 9 апреля, а в городе Штефан-Водэ – 1 апреля. Это последние населённые пункты, которые выходят из карантинного режима.

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