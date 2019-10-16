В тайниках поезда пытались провезти наркотики: двое подозреваемых задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Двоих граждан Республики Молдова в возрасте 22 и 25 лет задержали за незаконный оборот наркотических веществ. Наркотики контрабандой ввозились из Украины в тайниках, обустроенных в потолке вагона поезда “Москва-Кишинёв”.

Задержание произошло в ночь на 11 октября на таможенном посту “Вэлчинец”. Сотрудники таможни обнаружили в потолке вагона пакет с гранулированным веществом, которое оказалось наркотиком. Масса изъятого составила около 500 г. В результате были задержаны двое жителей Дондюшан, один из которых уже был ранее осуждён за аналогичное преступление.

В ходе последовавших обысков в домах подозреваемых было обнаружено и изъято ещё 500 г марихуаны. Обвиняемых заключили под стражу на 30 суток. В случае обвинительного приговора им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.