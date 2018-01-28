В Сынжерейском районе микроавтобус провалился под лед на озере (ФОТО)

Инцидент произошел накануне, 27 января, около 16.00 в селе Сынжереий Ной.

За рулем автомобиля находился 28-летний житель того же села. В попытке срезать путь он выехал на лед, однако тот не выдержал веса и проломился, пишет unimedia.info.

В микроавтобусе находился лишь водитель. Ему удалось выбраться еще до того, как машина частично погрузилась в ледяную воду.

Полицию и спасателей жители села вызывать не стали, решив самостоятельно вытащить автомобиль.

Тем временем в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям напоминают, что лед на водоемах страны до сих пор хрупкий, и выход на него, особенно на тяжелых автомобилях, смертельно опасен. Также небезопасно вырубание прорубей для рыбалки: от этого лед трескается и может провалиться под рыбаками.