В Сынжерейском районе автомобиль насмерть сбил пешехода (ФОТО)

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40-летний житель села Пепень Сынжерейского района скончался в результате ДТП. Авария произошла утром в субботу, 6 июля.

Мужчина шёл по краю дороги по левой полосе движения, пишет tvn.md. В какой-то момент, испугавшись проезжающего авто, он перебежал на правую полосу движения. В это время его сбил другой проезжающий мимо автомобиль Mercedes Vito.

Пострадавшего доставили в районную больницу, однако вскоре мужчина скончался. За рулём машины, совершившей наезд, находилась 33-летняя женщина. Тест показал, что водитель не употребляла спиртное.

Полиция проводит расследование трагического случая.