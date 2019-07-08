В Сынжерейском районе автомобиль насмерть сбил пешехода (ФОТО)

В Сынжерейском районе автомобиль насмерть сбил пешехода (ФОТО)

40-летний житель села Пепень Сынжерейского района скончался в результате ДТП. Авария произошла утром в субботу, 6 июля.

Мужчина шёл по краю дороги по левой полосе движения, пишет tvn.md. В какой-то момент, испугавшись проезжающего авто, он перебежал на правую полосу движения. В это время его сбил другой проезжающий мимо автомобиль Mercedes Vito.

Пострадавшего доставили в районную больницу, однако вскоре мужчина скончался. За рулём машины, совершившей наезд, находилась 33-летняя женщина. Тест показал, что водитель не употребляла спиртное.

Полиция проводит расследование трагического случая.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md